Visita guidata al Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia, organizzato da Touring Club

Domenica 27 Febbraio ore 16.30 | Visita Guidata all’interno del Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia

Nel museo potremo visitare quattro sale tematiche, con un nuovo percorso espositivo dedicato a rinvenimenti particolarmente importanti della Puglia settentrionale, dalla Preistoria ai primi secoli dell’età storica: La Preistoria. Venti del Neolitico. Uomini del Rame, Metropoli dell’Età del Bronzo, I Dauni. La terra del Re Straniero, I Dauni. Pagine di pietra.

Prenota la tua partecipazione.

PROGRAMMA

Ore 16.15 Ritrovo dei partecipanti davanti ingresso Museo Archeologico Nazionale – lato Corso Manfredi – Villa Comunale

Ore 16.30 Saluti di benvenuto a cura del console di Manfredonia dott. Michele De Meo. Inizio visita guidata a cura del. Dott. Giuseppe Frattarolo.

Ore 18.00 Saluti e fine della visita guidata.

Nel II secolo a.C. i Romani fondarono la colonia di Siponto importante scalo mercantile in età romana, tardoantica e medievale, fino all’abbandono nel XIII secolo in favore di un’area, di poco distante, più salubre e non paludosa, dove Manfredi, figlio di Federico II di Svevia ordinò che si stabilissero gli abitanti dell’antica Siponto. Alla morte di Manfredi nel 1266, la città di Manfredonia, che da lui prese il nome, non era ancora dotata delle più importanti infrastrutture viarie e difensive. Sarà Carlo d’Angiò, il primo sovrano della dinastia angioina, a portare a compimento la costruzione della cinta muraria e del maniero fortificato. L’originario impianto del castello era a pianta rettangolare caratterizzato da quattro torri quadrate angolari, oltre a una quinta torre posta probabilmente a difesa del portale principale. Le torri, tranne una, furono trasformate in cilindriche durante il regno degli Aragonesi.Dopo il saccheggio dei turchi nel 1620 il castello perse la sua funzione difensiva e fu utilizzato per scopi diversi finché nel 1968 fu donato allo Stato per adattarlo a Museo. All’interno del Museo potremo visitare quattro sale tematiche, con un nuovo percorso espositivo dedicato a rinvenimenti particolarmente importanti della Puglia settentrionale, dalla Preistoria ai primi secoli dell’età storica: La Preistoria. Venti del Neolitico. Uomini del Rame, Metropoli dell’Età del Bronzo, I Dauni. La terra del Re Straniero, I Dauni. Pagine di pietra.

Quota di partecipazione

Socio TCI – € 8.00

Non Socio – € 10.00

Ridotto 18 – 25 – € 5.00

Fino a 18 anni- gratuito

Prenotazioni

Dal 07/02 al 21/02

email: manfredonia@volontaritouring.it

cell: 348 81 37 728

Tel. attivo il giorno della visita

348 81 37 728 dott. Frattarolo

347 47 72 529 dott. De Meo Console TCI

quota comprende

Ingresso al museo e visita guidata.

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: La visita guidata viene garantita con un minimo di 20 partecipanti in possesso di Green Pass