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Virtus Francavilla-Manfredonia, Ciaramella: “Preso gol nel nostro miglior momento”

”Peccato aver preso gol nel nostro momento migliore nel primo tempo” così mister Ciaramella al termine di Virtus Francavilla-Manfredonia finita 2-0 “Ma vanno considerati i meriti degli avversari”.

Sulla prestazione dei sipontini: “Inizio balbettante, non riuscivamo a trovare gli equilibri soprattutto dopo l’infortunio di Desiato. Poi ci siamo ripresi, ma i due gol ci hanno fatto male. Dal punto di vista della prestazione e della determinazione non posso rimproverare nulla ai ragazzi”.

Ora sotto con il Melfi: “Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare per dare soddisfazione a società e tifosi, ma avendo sempre rispetto per gli avversari. Da martedì ci penseremo”.