Charlotte Casiraghi, chi è la figlia di Carolina di Monaco età, figli e perché è finita con il compagno Nicolas Mathieu

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ra gli ospiti più attesi della nuova puntata di Che Tempo Che Fa c’è Charlotte Casiraghi, una delle personalità più note del Principato di Monaco. Figlia di Carolina di Monaco e nipote della leggendaria Grace Kelly, negli anni è riuscita a costruire una propria identità tra filosofia, letteratura, moda e impegno culturale.

Pur appartenendo a una delle famiglie reali più famose al mondo, Charlotte ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza sulla propria vita privata. Negli ultimi mesi l’attenzione dei media si è concentrata soprattutto sulla sua situazione sentimentale, dopo le indiscrezioni che parlano della fine della relazione con lo scrittore francese Nicolas Mathieu. Quanti anni ha Charlotte Casiraghi? Chi sono i suoi figli? E cosa sappiamo oggi della sua vita privata?

Quanti anni ha Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi è nata il 3 agosto 1986 e nel 2026 ha compiuto 40 anni. Secondogenita di Carolina di Monaco e dell’imprenditore Stefano Casiraghi, ha trascorso gran parte della sua infanzia tra Monaco e la Francia. Dopo gli studi classici ha scelto di laurearsi in filosofia alla Sorbona di Parigi, una passione che continua a coltivare attraverso conferenze, progetti culturali e pubblicazioni.

Nel corso degli anni è diventata anche una figura di riferimento nel mondo della moda, collaborando con importanti marchi internazionali senza mai abbandonare il suo interesse per la cultura e la letteratura.

Chi sono i figli di Charlotte Casiraghi

Charlotte è mamma di due figli. Il primo è Raphaël, nato nel 2013 dalla relazione con il comico e attore Gad Elmaleh. Il secondo è Balthazar, nato nel 2018 durante il matrimonio con il produttore cinematografico Dimitri Rassam.

La maternità occupa un posto centrale nella sua vita e, nonostante gli impegni ufficiali e professionali, Charlotte ha sempre cercato di proteggere i figli dall’eccessiva esposizione mediatica.

Charlotte Casiraghi è fidanzata?

La vita sentimentale della figlia di Carolina di Monaco continua ad alimentare la curiosità dei media internazionali.

Dopo la fine del matrimonio con Dimitri Rassam, Charlotte era stata più volte associata allo scrittore francese Nicolas Mathieu, con il quale è apparsa pubblicamente in diverse occasioni. Negli ultimi mesi, però, sono aumentate le indiscrezioni che parlano di una possibile rottura e al momento non risultano relazioni ufficialmente confermate.

Molto riservata sulla propria sfera privata, Charlotte non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla situazione sentimentale attuale e continua a mantenere il massimo riserbo sulle vicende personali.

Tra filosofia, moda e impegno culturale

Oggi Charlotte Casiraghi rappresenta uno dei volti più moderni della famiglia Grimaldi. Oltre agli impegni istituzionali, dedica gran parte del suo tempo a progetti legati alla cultura, alla filosofia e alla promozione della lettura.

Autrice e promotrice di numerose iniziative culturali, ha saputo costruire un percorso autonomo rispetto ai tradizionali ruoli della nobiltà europea. Una scelta che continua a renderla una delle figure più apprezzate e seguite del panorama internazionale.