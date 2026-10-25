Manfredonia troppo passivo: a Francavilla vince la Virtus 2-0
Manfredonia troppo passivo: a Francavilla vince la Virtus 2-0
Il Manfredonia non doveva replicare la gara di Torre del Greco, ma probabilmente, a Francavilla Fontana ha fatto anche peggio: netta sconfitta per 2-0 per i sipontini, abbattuti dal ciclone Ahmetaj che segna un gol per tempo e ridimensiona i sipontini.
Nella prima frazione i padroni di casa sono padroni del campo e trovano il vantaggio al 41′, un minuto dopo l’unica occasione dei sipontini.
Nella ripresa non c’è alcuna reazione dei manfredoniani, nonostante i cambi di Ciaramella, ed il centravanti montenegrino della Virtus trova il raddoppio sugli sviluppi di un corner.
Il Manfredonia esce dalla partita e la Virtus sfiora più volte la terza rete. Solo nel finale di gara, su palla inattiva, due occasioni per gli ospiti.
Ciaramella ed i suoi dovranno dimenticare in fretta questa brutta partita e ripartire da martedì pensando al prossimo impegno casalingo, l’ultimo a porte chiuse, contro il Melfi.