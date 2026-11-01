Viola come il mare 3, anticipazioni 4 novembre un omicidio sconvolge Palermo e cambia la vita di Viola

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L’attesa è terminata per i fan di Viola come il mare. La fiction con Francesca Chillemi torna in prima serata su Canale 5 da mercoledì 4 novembre con una terza stagione ricca di misteri, colpi di scena e nuovi intrecci sentimentali. Ritroviamo Viola a Palermo, apparentemente serena e convinta di aver finalmente raggiunto un equilibrio nella sua vita privata. Ben presto, però, una serie di eventi inattesi rimetterà tutto in discussione.

Tra nuove indagini, verità di famiglia e un incontro destinato a cambiare gli equilibri della storia, la protagonista dovrà fare i conti non solo con i casi da risolvere, ma anche con sé stessa. Chi è Massimo Paternò? Cosa succederà nella prima puntata del 4 novembre? E quale omicidio darà il via alla nuova stagione?

Viola come il mare 3, quando va in onda la nuova stagione

La terza stagione di Viola come il mare prenderà il via mercoledì 4 novembre in prima serata su Canale 5.

La fiction continuerà a seguire le vicende di Viola, giornalista dalla forte sensibilità che grazie alla sua sinestesia riesce a percepire le emozioni predominanti delle persone. Una capacità che si rivelerà ancora una volta fondamentale nelle indagini della polizia.

Accanto a lei arriverà un nuovo protagonista, Massimo Paternò, uomo affascinante e dal carattere complesso che entrerà rapidamente nella sua quotidianità.

Viola come il mare 3, anticipazioni prima puntata del 4 novembre

Nella puntata d’esordio Viola si è da poco trasferita in una nuova abitazione di proprietà di Ginevra Attanasio.

Proprio qui incrocia il cammino di Massimo Paternò, vicino di casa rumoroso e apparentemente incompatibile con il suo modo di vedere la vita. Un semplice scambio di cellulari porta i due a incontrarsi nuovamente durante un matrimonio, quello di Alice D’Amario e Nicola.

Quello che dovrebbe essere un giorno di festa si trasforma però in una tragedia. Lo sposo viene infatti trovato morto e i primi accertamenti fanno subito pensare a un omicidio. Sarà Turi a intuire che dietro la vicenda si nasconde qualcosa di molto più complesso.

Nuovi segreti di famiglia e un secondo caso da risolvere

Le sorprese per Viola non finiscono qui.

La giornalista scopre dal padre Leonardo l’esistenza di un profondo legame che lo unisce ad Alice, una rivelazione destinata a cambiare molte delle sue certezze. Contemporaneamente deve fare i conti con una notizia del tutto inattesa: il suo nuovo vicino di casa, Massimo Paternò, è anche il nuovo ispettore di polizia.

Come se non bastasse, una seconda morte scuote Palermo. Il decesso di una giovane professoressa costringe Viola a tornare in prima linea nelle indagini, mettendo ancora una volta la sua sinestesia al servizio della ricerca della verità.

Tra misteri da risolvere, rapporti complicati e sentimenti tutti da decifrare, la nuova stagione di Viola come il mare 3 promette di partire con una serie di colpi di scena destinati a tenere alta l’attenzione del pubblico fin dal primo episodio.