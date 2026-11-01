Jannik Sinner e Laila Hasanovic si sono lasciati? Le indiscrezioni sulla rottura e il caso delle chat

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Torna al centro dell’attenzione la vita privata di Jannik Sinner. Nelle ultime settimane alcune indiscrezioni hanno riacceso il gossip sulla relazione con Laila Hasanovic, la modella danese con cui il campione altoatesino aveva ufficializzato la storia d’amore nel 2025. A rilanciare le voci è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha parlato di una presunta fine del rapporto, collegando la vicenda ad alcuni dettagli emersi recentemente e a presunti messaggi social che avrebbero coinvolto un’altra modella.

Al momento, però, né Sinner né Hasanovic hanno commentato pubblicamente le indiscrezioni. Ma cosa sappiamo davvero sulla presunta rottura? Perché si parla di una crisi tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic? E qual è il ruolo delle chat finite al centro del gossip?

Perché si parla della fine della storia tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Le voci sulla presunta separazione tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic sono tornate a circolare dopo alcune indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni. Secondo quanto emerso, la relazione tra il tennista e la modella sarebbe arrivata a un momento delicato, tanto da spingere alcuni osservatori a parlare di rottura.

Ad alimentare i sospetti hanno contribuito anche alcuni dettagli legati alle recenti apparizioni pubbliche dei due e all’assenza di riferimenti reciproci nelle ultime settimane. Tuttavia nessuno dei diretti interessati ha confermato il gossip e, almeno per ora, non esistono dichiarazioni ufficiali che certifichino la fine della relazione.

La prudenza resta quindi indispensabile, soprattutto considerando la riservatezza che ha sempre caratterizzato la coppia fin dall’inizio della storia d’amore.

Le indiscrezioni sulle chat e il silenzio dei diretti interessati

A rendere ancora più insistenti le voci sono state alcune indiscrezioni riguardanti presunti scambi di messaggi tra Sinner e la modella Greta Galassi. La vicenda è finita rapidamente al centro del gossip, anche se non sono arrivate conferme da parte delle persone coinvolte.

Proprio l’assenza di commenti ufficiali continua ad alimentare dubbi e interpretazioni. Da un lato c’è chi ritiene che la relazione con Laila Hasanovic sia effettivamente terminata, dall’altro chi invita a non trarre conclusioni affrettate in mancanza di prove concrete.

Quel che è certo è che la storia tra Sinner e la modella danese è sempre rimasta lontana dall’esposizione mediatica. Per questo motivo soltanto eventuali dichiarazioni dei protagonisti potranno chiarire se si tratta davvero della fine di una relazione oppure dell’ennesima indiscrezione destinata a spegnersi nel giro di pochi giorni.