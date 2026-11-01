Grande Fratello Vip, sondaggio televoto 2 novembre: Alex Belli vola, Jonathan Kashanian ultimo

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Nuovi aggiornamenti dal sondaggio Grande Fratello Vip in vista della puntata di lunedì 2 novembre. Dopo le nomination della scorsa diretta, sei concorrenti si giocano la permanenza nella Casa e il pubblico sembra avere già preso posizione. Il sondaggio Grande Fratello Vip pubblicato online mostra infatti una sfida tutta concentrata nelle prime posizioni, mentre nelle retrovie qualcuno inizia a vedere l’eliminazione sempre più vicina.

Se Alex Belli si conferma il concorrente più votato, la lotta per evitare l’ultimo posto appare ancora aperta. Tuttavia i dati attuali sorridono poco a Jonathan Kashanian, che continua a occupare il fondo della classifica. Ma cosa rivelano gli ultimi aggiornamenti del sondaggio Grande Fratello Vip?

Sondaggio Grande Fratello Vip: Alex Belli e Carmen Di Pietro dominano il televoto

L’ultimo sondaggio Grande Fratello Vip premia soprattutto Alex Belli, che raggiunge il 29,81% delle preferenze e conferma il forte sostegno del pubblico.

Alle sue spalle si piazza Carmen Di Pietro con il 27,38%, distante poco più di due punti percentuali dalla vetta. I due concorrenti sembrano ormai aver costruito un vantaggio significativo sugli altri nominati e, salvo clamorosi ribaltoni, non dovrebbero correre rischi particolari.

Molto più staccati risultano Alessandro Varsi e Piera Meloni, entrambi fermi al 12,05%. Pur lontani dalle prime posizioni, i due mantengono comunque un margine rassicurante rispetto agli ultimi posti della graduatoria.

Jonathan Kashanian ultimo nel sondaggio Grande Fratello Vip

La situazione più delicata riguarda ancora Jonathan Kashanian. Secondo il sondaggio Grande Fratello Vip aggiornato al 2 novembre, il concorrente raccoglie appena l’8,25% delle preferenze e occupa l’ultima posizione della classifica.

Davanti a lui resta Valeria Marini con il 10,47%, una percentuale che non permette comunque alla showgirl di sentirsi completamente al sicuro.

L’impressione è che la corsa per evitare l’eliminazione possa trasformarsi in un duello proprio tra Jonathan e Valeria. Tuttavia il televoto rimane aperto e gli equilibri potrebbero cambiare nelle prossime ore.

Marina La Rosa osserva da finalista

Mentre il sondaggio continua a tenere banco tra i fan del reality, Marina La Rosa può osservare la situazione con maggiore tranquillità.

L’ex protagonista della prima edizione del Grande Fratello ha infatti conquistato il titolo di prima finalista del Grande Fratello Vip 2026 e non dovrà preoccuparsi delle prossime eliminazioni.

Per gli altri concorrenti, invece, la partita resta apertissima. Al momento il sondaggio premia Alex Belli e Carmen Di Pietro, mentre Jonathan Kashanian resta il nome che rischia maggiormente di lasciare la Casa nella prossima puntata.