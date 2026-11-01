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Manfredonia confermata tra i comuni pugliesi ad economia prevalentemente turistica

Un riconoscimento importante per la nostra città!

Con la determinazione dirigenziale n. 287 del 13 ottobre 2026, la Regione Puglia ha confermato l’iscrizione di Manfredonia nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica, nell’ambito della revisione quinquennale che ha interessato i Comuni pugliesi già iscritti.

Manfredonia rientra tra i 92 Comuni che hanno ottenuto la conferma dell’iscrizione al termine della procedura di verifica regionale.

Un riconoscimento che valorizza la vocazione turistica del nostro territorio, il patrimonio storico e culturale, il mare, le tradizioni e le potenzialità di una città che guarda al turismo come leva strategica di sviluppo economico e occupazionale.

L’Amministrazione comunale continua a lavorare per rafforzare l’attrattività di Manfredonia, sostenere le attività economiche, promuovere eventi e iniziative capaci di richiamare visitatori e favorire una stagione turistica sempre più ampia, oltre i tradizionali mesi estivi.

Manfredonia ha tutte le carte in regola per crescere come destinazione turistica. Questo riconoscimento rappresenta un ulteriore stimolo a proseguire il lavoro, con l’obiettivo di trasformare le potenzialità del territorio in opportunità concrete per la comunità e per le imprese.

📍 Manfredonia, una città da vivere e da scoprire, tutto l’anno.