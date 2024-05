Viola come il mare 2 anticipazioni stasera 23 maggio: Francesco indaga sulla morte di una veterinaria

Stasera 23 maggio andrà in onda una nuova puntata di Viola come il mare 2 dove accadranno numerosi colpi di scena che terranno alta l’attenzione dei telespettatori di Canale 5. Can Yaman e Francesca Chillemi torneranno ad emozionare i fan con le loro vicende ambientate in Sicilia. Le anticipazioni di Viola come il mare 2 riguardanti la quarta puntata in onda in prima visione tv rivelano che Viola Vitale e Francesco Demir indagheranno sulla misteriosa morte di una veterinaria. La donna verrà trovata senza vita all’interno della sua clinica. I protagonisti della fiction avranno pochi indizi per risalire all’assassino se non uno in particolare. Una giovane donna è stata notata scappare dal luogo della tragedia con un cane tra le braccia.

Viola come il mare 2 anticipazioni: Raffaele è sempre più vicino a Maryan

Le anticipazioni di Viola come il mare 2 riguardanti la quarta puntata rivelano che Francesco e Viola scopriranno che non si è trattato di un caso di malasanità visto che la verità sarà ben diversa. Inoltre, i telespettatori di Canale 5 assisteranno ai tentativi esilaranti di Turi di imitare il comportamento di Francesco. Ci sarà spazio anche alla vita di relazione visto che Raffaele sarà sempre più vicino a Maryam. Tuttavia, il suo atteggiamento susciterà il cinismo di Tamara che non crederà che il collega sia sincero con lei. Intanto un nuovo caso di cronaca nera impegnerà Francesco. Una donna al termine di un violento confronto sarà ritrovata morta. Un caso all’apparenza d’immediata risoluzione. Peccato che il colpevole risulti estraneo alla vicenda. Farah, infine, lascerà sua figlia alle cure di Francesco dopo essersene andata.