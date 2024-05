Viola come il mare 2 anticipazioni 30 maggio: Viola fa una scoperta sconvolgente su Lorenzo

Can Yaman e Francesca Chillemi torneranno giovedì 30 maggio con la quinta puntata di Viola come il mare 2. Dopo il successo delle prime quattro puntate sui teleschermi di Canale 5, i due attori torneranno ad entusiasmare il pubblico italiano con le appassionanti vicende ambientate in Sicilia. Le anticipazioni di Viola come il mare 2 riguardanti la quinta puntata che sarà in onda il 30 maggio sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Francesco e Viola appariranno sempre più vicini. Il vicequestore e la giornalista si prenderanno cura di Johanna, la bambina che Farah ha deciso di lasciare nelle loro cure dopo la sua partenza. Allo stesso tempo, Viola userà tutte le sue energie nel caso di Pietro Leone, un ex motociclista costretto alla sedia a rotella. Un caso che colpirà moltissimo la protagonista della fiction dato che la sua malattia degenerativa avanzerà sempre più e ha ormai rinunciato a mettere al mondo un figlio.

Viola come il mare 2 anticipazioni quinta puntata: Lorenzo soccorre Viola

Le anticipazioni di Viola come il mare 2 riguardanti la quinta puntata che sarà trasmessa il 30 maggio in prima visione dopo il tg satirico di Striscia La Notizia rivelano che Sonia si risveglierà dal coma. A tal proposito, la donna verrà fatta allontanare da Palermo per entrare in una località protetta. Nel frattempo, torneranno le tensioni tra Francesco e Viola a causa di un nuovo caso da risolvere in cui è incastrato il compagno di Farah. A tal proposito, il vicequestore apparirà certo della colpevolezza del padre di Johanna che dimostrerà di non voler collaborare alle indagini. Viola a questo punto interverrà nella vicenda. A tal proposito, l’intervento della giornalista si rivelerà di fondamentale importanza. La protagonista inoltre sarà la protagonista di un altro colpo di scena. La donna infatti verrà soccorsa da Lorenzo in redazione dove farà una scoperta sconvolgente. Infine Turi sentirà il bisogno di tornare dalla moglie.