Vintage Market a Foggia dal 18 ottobre

Venerdi 18, sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024, ci sarà la prima edizione del non solo vintage market città di Foggia, presso: il padiglione fieristico 71 corso del mezzogiorno, espositori provenienti da tutta Italia daranno vita al mercatino in perfetta linea con il riuso, abiti ed accessori firmati da grandi stilisti che anno dettato moda negli anni 50 60 70 80 90, mobili ed arredi di design dove architetti ed ingegneri si uniscono in equipe lavorando per grandi aziende di produzione, lampade, oggetti, che fotografano uno spaccato storico di fermento innovativo. .

Alla stessa viene abbinato un settore dedicato interamente a vinili rari e da collezione con copertine iconiche della storia della musica mondiale, ampio spazio dedicato al collezionismo dove hobbisti e collezionisti mostrano oggetti propri del territorio antichi libri, cartoline, nel contesto anche artigiani con opere del proprio ingegno, dalla scultura alla ceramica artistica con laboratori live ,antiquariato con oggetti di valore storico ed artistico in un evento aperto a tutte le forme di cultura antica e moderna .