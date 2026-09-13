Vieste

Vieste, un borgo, una serata in bianco

Redazione13 Settembre 2026
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Vieste, un borgo, una serata in bianco

Tra vicoli, piazzette e scorci del centro storico, tutto si prepara per una serata da vivere un passo e un calice alla volta. 🥂

I commercianti vi aspettano, pronti ad accogliervi tra sapori, musica e l’atmosfera di una Vieste tutta in bianco.

📅 19 settembre, dalle ore 19.00

📍 Centro storico di Vieste

🎟️ Prevendita 15€ | 20€ la sera dell’evento

Ci siamo quasi. Borgo in Bianco vi aspetta

Redazione13 Settembre 2026