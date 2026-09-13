Vieste
Vieste, un borgo, una serata in bianco
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Vieste, un borgo, una serata in bianco
Tra vicoli, piazzette e scorci del centro storico, tutto si prepara per una serata da vivere un passo e un calice alla volta.
I commercianti vi aspettano, pronti ad accogliervi tra sapori, musica e l’atmosfera di una Vieste tutta in bianco.
19 settembre, dalle ore 19.00
Centro storico di Vieste
Prevendita 15€ | 20€ la sera dell’evento
Ci siamo quasi. Borgo in Bianco vi aspetta