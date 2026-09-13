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Manfredonia-Nocerina, capitan Gigliotti: “Noi possiamo difendere meglio”

MANFREDONIA – Anche capitan Gigliotti, autore della doppietta casalinga contro la Nocerina, ha rilasciato una intervista ai microfoni del club biancoazzurro.

“Siamo partiti forte, ma loro ci sono venuti a prendere uomo su uomo e ci hanno messo in forte difficoltà” ha detto il difensore francese “Hanno ribaltato la partita, ma noi possiamo difendere molto meglio”.

“A fine primo tempo ci siamo parlati ed abbiamo tirato fuori tutto per recuperarla, la Nocerina è una grande squadra: va bene così” ha detto il capitano “Chi ha più voglia vince e noi abbiamo dimostrato di poter vincere contro chiunque. Questa è la strada giusta, continueremo a lavorare così”.

La punizione del 2-2: “La mia specialità, fa piacere che tutti mi sono venuti incontro per esultare”.

Mercoledì si va ad Andria: “Sarà un’altra battaglia, ma vogliamo riscattare quella lotteria dei rigori di 15 giorni fa”.