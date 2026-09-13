Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia-Nocerina, Ciaramella: “Kapur ci servirà tanto, speriamo di averlo ad Andria”

MANFREDONIA – Dopo Manfredonia-Nocerina, bicchiere mezzo pieno per Ciaramella dopo la reazione? “Oggi riprendere questa partita contro una squadra molto forte non era semplice. I ragazzi hanno dimostrato di avere grande cuore” ha detto il mister sipontino ai microfoni del club “Oggi siamo partiti bene, poi una mezz’ora di blackout e loro ne hanno approfittato da grande squadra. Siamo stati bravi a riprendere la gara, chi è entrato lo ha fatto bene”.

Arriva Kapur: “Oggi un’attaccante di struttura ci poteva dare una grossa mano, speriamo di averlo mercoledì ad Andria, è un attaccante che completa il nostro reparto”.

“Il pareggio ci dà una spinta in avanti, una nuova sconfitta ci avrebbe demoralizzato. Da domani mattina prepareremo la trasferta di Andria. Il nostro inizio di campionato è davvero duro!”.