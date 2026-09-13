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Manfredonia-Nocerina, Rotice ai microfoni del club: “Peccato per l’assenza dei tifosi ospiti”

MANFREDONIA – Ha parlato il patron del Manfredonia Calcio Rotice dopo il pirotecnico 2-2 casalingo contro la quotata Nocerina: “Questa non è Serie D, è stata una partita da categoria superiore. Alla fine il 2-2 è giusto, siamo sulla buona strada”.

Un’amarezza: “Oggi poteva esserci uno spettacolo maggiore con i tifosi della Nocerina, bisogna fare una riflessione seria: aree di prefiltraggio e riduzione del numero degli spettatori, per cosa? Questo è uno stadio sicuro, abbiamo fatto investimenti per questo. Il mio è un appello alle istituzioni”.