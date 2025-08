Vieste, tremendo incidente tra bus e auto: due feriti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 53 e ha visto coinvolti un autobus di Ferrovie del Gargano e un’Alfa Romeo, provenienti da corsie opposte.

Secondo le ultime ricostruzioni, l’auto avrebbe tentato un sorpasso prima di impattare frontalmente con il bus.

La Polizia Stradale è immediatamente intervenuta sul posto per ricostruire la dinamica completa ed esatta che ha portato allo scontro, ma le vittime coinvolte non sarebbero in pericolo di vita.