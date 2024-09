Vieste si prepara alla settimana del Rally

Ultimi giorni per le iscrizioni al 14° Rally Porta del Gargano – 4° Trofeo Città di Vieste, con il termine prorogato al 23 settembre. La gara in programma il 28 e il 29 settembre sarà presentata in conferenza stampa, alla presenza del sindaco Giuseppe Nobiletti e di tante Autorità sportive e amministrative.

Appuntamento alle 10:30 di lunedì 23, in Sala Consiliare al Palazzo Comunale di Vieste

Prorogata al 23 settembre la chiusura delle iscrizioni.

Ancora qualche giorno per registrarsi al rally.

Vieste, 18 settembre 2024

Nella segreteria della ASD Piloti Sipontini, scuderia organizzatrice del 14. Rally Porta del Gargano – 4. Trofeo Città di Vieste, la registrazione e la verifica delle iscrizioni pervenute procede a ritmo continuo. Agli equipaggi provenienti da tutta Italia, che ancora presentano la loro richiesta di partecipazione, si è deciso di concedere qualche giorno in più, prorogando a lunedì 23 settembre la chiusura delle iscrizioni. Si prevede un’altra gara dal grande appeal, sull’onda di quanto ancora viene ricordato della scorsa edizione, quando a prevalere fu l’asso di Manfredonia Giuseppe Bergantino in coppia con Mirko Di Vincenzo, su Skoda Fabia

Lunedì 23 settembre la presentazione ufficiale a Vieste,

al Palazzo Comunale.

Tra le Autorità dei Comuni interessati dalla manifestazione, vale a dire Mattinata, Peschici e Vico del Gargano, oltre naturalmente Vieste, c’è grande curiosità di stampo sportivo, in attesa del via alla gara. Tanto è vero che i rispettivi sindaci Michele Bisceglia, Luigi D’Arenzo e Raffaele Sciscio hanno aderito all’invito degli organizzatori di partecipare alla presentazione dell’evento, insieme al sindaco di Vieste e presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti. L’appuntamento è alla conferenza stampa, che lunedì 23 settembre alle ore 10:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Vieste, aprirà ufficialmente la settimana dei motori sulle strade del Gargano. Sul piano turistico e sportivo, le Autorità comunali viestane saranno ben rappresentate da Gaetano Desimio, Assessore allo Sport, ai Trasporti e alle Attività Produttive, e da Gaetano Paglialonga, Assessore ai Grandi Eventi, alle Politiche Forestali e Giovanili e all’Agricoltura.

Tutti i dettagli sul percorso di gara illustrati dagli organizzatori, con il supporto dell’Autorità sportiva.

Per la ASD Piloti Sipontini, ad accogliere gli intervenuti saranno il presidente Bartolomeo Solitro e il direttore tecnico Antonio Martinez, il quale illustrerà il percorso e lo svolgimento della manifestazione. E non mancherà il supporto dell’Autorità sportiva, rappresentata dal presidente dell’Automobile Club Foggia Raimondo Ursitti. I dati salienti del tracciato si riassumono nei 327 Km di lunghezza totale, lungo le strade dei Comuni di Vieste, Mattinata, Peschici e Vico del Gargano. Saranno disputate 10 prove speciali cronometrate, sulla distanza complessiva di 73,5 Km. La manifestazione, valida quale settima e conclusiva prova della Coppa Aci Rally 8° Zona, prenderà il via alle 17:30 di sabato 28 settembre e si concluderà, dopo la sosta notturna, domenica 29 alla stessa ora. Il tutto nel contorno, sia alla partenza che all’arrivo, di Marina Piccola di Vieste