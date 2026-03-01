[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vieste rimodula al ribasso le tariffe per le occupazioni di suolo pubblico

Destagionalizzare significa scegliere di sostenere chi tiene viva la città tutto l’anno. Per questo, nell’ultimo consiglio comunale abbiamo deciso di intervenire sul Regolamento del Canone Unico Patrimoniale perché l’attuale sistema di riduzioni, basato esclusivamente sulla durata dell’occupazione, ha finito negli anni per penalizzare proprio gli imprenditori più coraggiosi: quelli che tengono aperte le attività nei mesi invernali e di bassa stagione.

Per questo proponiamo una rimodulazione chiara e coerente delle tariffe per le occupazioni temporanee di suolo pubblico annesse a esercizi di vicinato, attività artigianali alimentari e pubblici esercizi.

La proposta prevede:

• riduzione del 100% dal 1° gennaio al 15 aprile e dal 16 ottobre al 31 dicembre;

• riduzione del 90% dal 16 al 30 aprile;

• riduzione dell’80% nel mese di maggio;

• riduzione del 70% nei mesi di giugno e settembre;

• tariffa piena nei mesi di luglio e agosto;

• riduzione del 90% dal 1° al 15 ottobre.

È una scelta politica netta: sostenere chi investe sulla continuità, rafforzare il tessuto economico locale, costruire una città viva dodici mesi l’anno.