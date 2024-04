Vieste: i Carabinieri incontrano gli studenti dell’Istituto I.I.S.S. Fazzini-Giuliani

Presso l’aula magna dell’Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado “Fazzini – Giuliani” di Vieste, i Carabinieri hanno incontrato circa 80 studenti delle classi quarta e quinta, nell’ambito del progetto di “Formazione alla cultura della legalità”, che rappresenta una delle tante iniziative intraprese dal Comando Provinciale Carabinieri di Foggiacon l’obiettivo di sviluppare un cammino di crescita attraverso la diffusione della cultura della legalità nelle scuole.

Al termine dell’incontro – durante il quale sono state affrontate tematiche di particolare interesse tra i giovani, tra cui i problemi connessi all’uso di droghe, in special modo in età adolescenziale -, i ragazzi hanno anche avuto l’opportunità di incontrare ed interagire con un singolare carabiniere a quattro zampe, un pastore tedesco di nome “Quentin”, in servizio da ben 8 anni presso il Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, specializzato proprio nella ricerca di sostanza stupefacente e messo a disposizione appositamente per l’evento con la finalità di illustrare ai ragazzi le attività di prevenzione e contrasto svolte dall’Arma nello specifico settore e di favorire l’interazione con gli studenti.