Vieste
Vieste en Rose: come saltare la fila
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Vieste en Rose: come saltare la fila
Vuoi vivere La Vieste en Rose senza attese?
Salta la fila!
Ecco come fare:
1. Vai su www.laviesteenrose.it
2. Acquista il tuo kit degustazione
3. Ritira il kit a partire da una settimana prima dell’evento presso lo IAT di Vieste
4. Il 1° giugno arrivi già pronto: entri e ti godi la serata, senza pensieri.
La Vieste en Rose, una città che brinda.
1 giugno 2026
Centro storico di Vieste
Biglietti disponibili su
www.laviesteenrose.it e www.ticketsms.it
Evento organizzato dal Comune di Vieste in collaborazione con il Gambero Rosso