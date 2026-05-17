Vieste

Vieste en Rose: come saltare la fila

Redazione17 Maggio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vieste en Rose: come saltare la fila

Vuoi vivere La Vieste en Rose senza attese?

Salta la fila!

Ecco come fare:

1. Vai su www.laviesteenrose.it

2. Acquista il tuo kit degustazione

3. Ritira il kit a partire da una settimana prima dell’evento presso lo IAT di Vieste

4. Il 1° giugno arrivi già pronto: entri e ti godi la serata, senza pensieri.

La Vieste en Rose, una città che brinda. 🍷

📅 1 giugno 2026

📍 Centro storico di Vieste

🎟 Biglietti disponibili su

www.laviesteenrose.it e www.ticketsms.it

✨️ Evento organizzato dal Comune di Vieste in collaborazione con il Gambero Rosso

Redazione17 Maggio 2026