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VIESTE, CONTROLLI SERRATI PER VERIFICA MICROCHIP, CUCCIOLATE NELLE CAMPAGNE E BRACCONAGGIO

Intensificati i ​controlli della Task Force del Comune di Vieste -Assessorato Benessere animale nell’ ambito del progetto Progetto “Zero cani in canile”.La T.F. è composta dal Nucleo Carabinieri Parco, Nucleo Tutela animale della Polizia Locale e GEV ed opera settimanalmente per il contrasto al vagantismo/randagismo canino e per la verifica del rispetto delle norme sulla detenzione degli animali. I controlli sono stati intensificati anche alla luce del ritrovamento di cani da caccia al cinghiale con code tagliate senza chip che fanno ipotizzare azioni di bracconaggio.

​L’obiettivo dell’iniziativa è responsabilizzare i proprietari di animali a microchippare i loro cani, ad evitare gravidanze alle femmine e a detenerli correttamente. Le pattuglie congiunte stanno operando sia nelle aree urbane che nelle zone rurali per verificare il rispetto di queste disposizioni. L’invito alla cittadinanza è a regolarizzare i propri animali e collaborare per rendere Vieste una città sempre più civile.

​Queste le regole:

​1) Chi trova un cane nella propria proprietà deve fare segnalazione scritta presso la polizia locale di Vieste entro 72 ore dal ritrovamento.

2) Se lo vorrà adottare avrà diritto ad avere dalla ASL gratuitamente chip, vaccino, sterilizzazione.

3) Tutti i cani e i gatti di proprietà vanno microchippati entro 30 giorni dal possesso ed entro 60 giorni dalla nascita, indipendentemente che siano tenuti in casa o in campagna o se cani, che siano da guardiania greggi.

4) La nascita dei cuccioli va dichiarata alla Polizia Locale per iscritto entro 20 giorni dal parto* come da ordinanza comunale.

5) ​ È severamente vietato cedere a terzi animali non microchippati.

6) La sterilizzazione è fortemente consigliata per prevenire nascite e abbandoni

7) È vietato detenere gli animali a catena,

8) È vietato detenere animali sui balconi, in garage, in spazi ristretti, senza possibilità di interagire con altri animali o esseri umani

9) È vietato vendere cani di razza senza microchip e pedigree

10) È vietato tagliare code e orecchie