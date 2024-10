Vieste conferma il suo primato turistico in Puglia per il 2024

Vieste conferma il suo primato turistico in Puglia per il 2024

Vieste continua a conquistare il cuore e l’anima di milioni di visitatori, mantenendo il primato di presenze in Puglia anche per il 2024. Nei primi otto mesi del 2024, si è registrato, secondo i dati ufficiali, un aumento significativo delle presenze in città che hanno superato 1.751.550, rispetto a 1.696.149 dello stesso periodo del 2023. Questo risultato rappresenta un significativo aumento che, ci auguriamo, ci porterà a superare la soglia dei due milioni di presenze entro la fine dell’anno e particolarmente rilevante perché registra un incremento nei mesi non canonici, durante la bassa stagione.

Il Sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha dichiarato: “Nonostante le previsioni pessimistiche di alcuni ‘esperti’ che ogni anno a metà stagione saltano fuori, noi continuiamo a credere nel potenziale di Vieste e della nostra offerta turistica. I numeri parlano chiaro: abbiamo registrato una crescita delle presenze, specialmente in periodi storicamente meno frequentati e continuiamo a lavorare per migliorare ogni aspetto di ciò che offriamo ai nostri visitatori. La nostra città si conferma la meta più ambita e un punto di riferimento per il turismo della Puglia”.

I dati turistici, presentati al TTG Travel Experience di Rimini, evidenziano un incremento costante degli arrivi e delle presenze anche a livello regionale, con un aumento del 4% rispetto al 2023. In particolare, abbiamo visto un notevole aumento dei turisti stranieri, con un incremento del 20% negli arrivi e del 15% nelle presenze.

Questo risultato conferma il valore strategico del turismo per l’economia locale, con un impatto diretto e indiretto stimato del 13,3% sul valore aggiunto regionale.

In questo contesto, Vieste si distingue non solo per le bellezze naturali e culturali, ma anche per la capacità di attrarre visitatori da ogni parte del mondo e per le scelte messe in atto in ambito culturale, artistico, di grandi eventi e di gestione del patrimonio ambientale e urbanistico. Ciò è frutto di un impegno costante di tutta la squadra amministrativa, degli operatori locali, turistici e commerciali, e di ogni singolo cittadino che ha a cuore lo sviluppo della nostra città, affinché Vieste rimanga una delle destinazioni più amate e preferite dai turisti.

Viva Vieste, Viva il Gargano, Viva la Puglia!!