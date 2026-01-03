Victoria Jones trovata morta a San Francisco

Il mondo di Hollywood è sotto shock per la morte di Victoria Jones, figlia 34enne del celebre attore Tommy Lee Jones, trovata senza vita in una stanza d'hotel a San Francisco. Il tragico ritrovamento...

Il mondo di Hollywood è sotto shock per la morte di Victoria Jones, figlia 34enne del celebre attore Tommy Lee Jones, trovata senza vita in una stanza d'hotel a San Francisco. Il tragico ritrovamento è avvenuto quando il personale dell'albergo ha allertato i soccorsi dopo ripetuti tentativi falliti di contattare l'ospite.

Le ipotesi degli investigatori

Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità americane, gli investigatori stanno lavorando sull'ipotesi di un'overdose accidentale, sebbene l'autopsia non sia ancora stata effettuata. Al momento non si esclude alcuna pista.

La polizia di San Francisco sta acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza dell'hotel e interrogando il personale per ricostruire le ultime ore di vita della giovane donna.

Il silenzio della famiglia

Tommy Lee Jones, 79 anni, vincitore del Premio Oscar per "Il Fuggitivo", non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche. La famiglia ha chiesto rispetto per la propria privacy in questo momento di immenso dolore.

Victoria lavorava nel settore della produzione cinematografica e aveva seguito le orme del padre mantenendo un profilo relativamente discreto rispetto ad altri figli di celebrità. Una perdita che colpisce profondamente il mondo del cinema.