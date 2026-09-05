Michele Morrone, chi è la nuova fidanzata Maria Francesca Palomba: età, carriera e vita privata della donna che ha conquistato l’attore

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Michele Morrone, 35 anni, volto internazionale del cinema e delle serie TV, sembra aver ritrovato l’amore. Alla première londinese della nuova stagione di The Gentlemen, l’attore è apparso sul red carpet abbracciato a una donna bionda, elegante e riservata. Un gesto che ha immediatamente attirato l’attenzione, trasformando l’evento in quella che appare come la prima uscita ufficiale di coppia. Chi è Maria Francesca Palomba? Qual è la sua età? Che lavoro fa? E com’è nata la storia con Michele Morrone?

Chi è Maria Francesca Palomba: età, formazione e carriera professionale

La donna che ha accompagnato Michele Morrone sul red carpet si chiama Maria Francesca Palomba. Ha 47 anni, quindi 12 anni più dell’attore, e proviene dalla Campania. Laureata in Farmacia, ha costruito una carriera solida nel settore, diventando proprietaria di due farmacie, una a Telese Terme e una ad Angri.

Professionista affermata, è sempre rimasta lontana dal mondo dello spettacolo, mantenendo un profilo riservato e una vita privata discreta. La sua presenza accanto a Morrone rappresenta quindi una novità assoluta.

La storia d’amore: come è iniziata e perché è diventata ufficiale

La frequentazione tra Michele Morrone e Maria Francesca Palomba sarebbe iniziata poco meno di tre mesi fa, ma avrebbe assunto rapidamente un carattere importante. Durante l’estate, l’attore aveva già condiviso sui social alcune immagini in compagnia di una donna bionda, lasciando intuire l’inizio di una nuova relazione. La conferma è arrivata a Londra: Morrone ha scelto di presentarsi con lei in un evento internazionale, abbracciandola davanti ai fotografi.

Un gesto significativo, considerando che l’attore ha sempre protetto la sua vita sentimentale e raramente ha ufficializzato le sue relazioni. La coppia vive ora la storia alla luce del sole, senza nascondersi.

Perché questa relazione è diversa dalle precedenti nella vita privata di Michele Morrone

Nel corso degli anni, Michele Morrone ha mantenuto grande riservatezza sulle sue relazioni. Dopo il matrimonio da cui sono nati i suoi due figli, l’attore ha preferito non esporsi pubblicamente, evitando di confermare flirt o frequentazioni. Con Maria Francesca Palomba, però, la situazione è diversa: Morrone ha scelto di presentarla in un’occasione professionale di grande visibilità, segno che considera questa storia seria e significativa. La farmacista campana sembra aver conquistato un posto importante nella vita dell’attore, che per la prima volta dopo molto tempo ha deciso di mostrarsi apertamente accanto a una nuova compagna.