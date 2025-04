[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’EMOZIONE DELLA FEDE: “VIA CRUCIS VIVENTE” NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIPONTO

Venerdì 11 aprile alle ore 19:00, presso il suggestivo Parco Archeologico di Siponto, andrà in scena la “Via Crucis Vivente”, un evento ad alto impatto emotivo e simbolico, organizzato dalla Pro Loco con la compartecipazione del Comune di Manfredonia, in collaborazione con altre realtà associative della città.

Le parrocchie di Manfredonia, vero fulcro della manifestazione, sono le autentiche protagoniste della rappresentazione, animando con devozione e partecipazione un percorso di fede che attraversa la Passione di Cristo.

Saranno i fedeli delle comunità parrocchiali a dare vita alla Via Crucis, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un’esperienza intensa, autentica e profondamente coinvolgente.

La rappresentazione sarà animata da figuranti in costume, in un allestimento che unisce rigore storico e intensità scenica.

Il Parco Archeologico di Siponto, con lo sfondo della sua basilica paleocristiana e delle installazioni contemporanee che dialogano con la storia millenaria del sito, si conferma location d’eccezione. Un luogo in cui la bellezza della natura e la sacralità del paesaggio renderanno la rappresentazione ancora più intensa e partecipata.

Un sentito ringraziamento va inoltre a tutti gli enti e le realtà che hanno patrocinato l’iniziativa: l’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, la Direzione Regionale Musei Puglia, il Gal Daunofantino, la P.A.S.E.R., il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana, l’ANFASS e le comunità parrocchiali di Santa Maria Regina, San Pio, Sacra Famiglia, San Carlo e Santo Spirito.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per vivere insieme un momento corale, denso di significato e profonda spiritualità.

Per informazioni:

Associazione Pro Loco Manfredonia