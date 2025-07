[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Via alla presentazione delle domande per i bandi 2025 della Camera di Commercio di Foggia

Da lunedì 1° settembre 2025 si potrà procedere alla presentazione delle domande per accedere ai bandi 2025 della Camera di Commercio di Foggia.

Cinque le linee di intervento per sostenere lo sviluppo del sistema imprenditoriale di Capitanata.

Le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici, con sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Foggia – che non siano state beneficiarie del contributo relativo ai bandi 2023 e 2024 della CCIAA di Foggia (ad eccezione del Bando PCTO e del Bando Start-up) – potranno presentare le domande nei tempi seguenti:

Bando Doppia Transizione – digitale ed ecologica -, dalle ore 10.00 del 1° settembre 2025 alle ore 21.00 del 30 settembre 2025;

– digitale ed ecologica -, dalle ore 10.00 del 1° settembre 2025 alle ore 21.00 del 30 settembre 2025; Bando Turismo , dalle ore 11.00 del 1° settembre 2025 alle ore 21.00 del 30 settembre 2025.

, dalle ore 11.00 del 1° settembre 2025 alle ore 21.00 del 30 settembre 2025. Bando Internazionalizzazione , dalle ore 12.00 del 1° settembre 2025 alle ore 21.00 del 30 settembre 2025;

, dalle ore 12.00 del 1° settembre 2025 alle ore 21.00 del 30 settembre 2025; Bando PCTO e Certificazione delle Competenze , dalle ore 14.00 del 1° settembre 2025 alle ore 21.00 del 30 ottobre 2025;

, dalle ore 14.00 del 1° settembre 2025 alle ore 21.00 del 30 ottobre 2025; Bando Start-up, dalle ore 15.00 del 1° settembre 2025 alle ore 21.00 del 30 ottobre 2025.

Sarà possibile presentare domanda per uno solo tra bandi Doppia Transizione, Internazionalizzazione e Turismo. Le richieste di voucher devono essere trasmesse in modalità telematica, attraverso la piattaforma Restart. Si terrà conto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande.

Al fine di rafforzare la diffusione di elementi strategici cruciali per lo sviluppo competitivo del tessuto imprenditoriale locale, si è ritenuto opportuno affiancare alle premialità già previste dai bandi precedenti (20% per le imprese femminili e del 5% per le imprese in possesso del rating di legalità), ulteriori premialità del 5% per le imprese che dimostrino un particolare impegno verso la sostenibilità e la parità di genere, ovvero per quelle che abbiano intrapreso percorsi di valutazione nell’ambito di iniziative promosse dalla Camera di Commercio.

“I bandi 2025 della Camera di Commercio di Foggia rappresentano un’opportunità per il rilancio e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale”, ha dichiarato il Presidente Giuseppe Di Carlo. “La Camera di Commercio ha inteso ampliare la platea dei beneficiari delle misure adottate. A tal fine, la partecipazione ai bandi è stata strutturata per privilegiare le imprese che non hanno usufruito di iniziative analoghe nel biennio precedente. Vogliamo che il sostegno raggiunga capillarmente le realtà imprenditoriali che necessitano di un’opportunità per esprimere il loro potenziale, contribuendo così a rafforzare l’intero sistema economico provinciale con un impulso concreto e tangibile verso l’innovazione, la competitività e la crescita sostenibile.”