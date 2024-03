Verso una Pasqua mite e stabile in Puglia

Si va verso una Pasqua mite e stabile in Puglia: sono le ultime proiezioni per le festività pasquali in Italia elaborate da Paolo Bonino per MeteoLive.

I modelli concordano nel vedere una vasta depressione di cui sopra con le correnti sud-occidentali sull’Italia.

Con questa situazione si avrebbe una Pasqua perturbata al nord, sul medio-alto Tirreno e le aree interne del centro con piogge e nevicate sulle Alpi.

Un tempo diverso, ovvero molto più mite e stabile, sarebbe invece di competenza del medio-basso Adriatico e del meridione, ad eccezione forse della Campania.

In sintesi: maltempo e pioggia su centro e nord Italia, clima più stabile e mite nel meridione (forse esclusa la Campania).