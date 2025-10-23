[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Verso una Manfredonia più sostenibile”

Il Comune di Manfredonia e Slow Food Manfredonia APS firmeranno il 24 ottobre alle ore 18:00, nell’Aula Consiliare, una Lettera d’Intenti per promuovere sostenibilità, educazione alimentare e valorizzazione delle identità locali.

Durante l’incontro, Slow Food donerà ai Consiglieri e agli Assessori borracce sostenibili, simbolo dell’impegno comune contro la plastica monouso.

“Manfredonia costruisce una città fondata sulla sostenibilità e la partecipazione” sostiene il Sindaco Domenico La Marca

“Un passo importante verso una città più verde e consapevole” dichiara l’Assessora Mariarita Valentino

La cittadinanza è invitata a partecipare!