Serie D, la prima giornata in diretta del girone H
Serie D, la prima giornata in diretta del girone H
Prima giornata A 06/09/2026
Francavilla – Ischia 0-0 ore 15
Real Forio – Brindisi 0-0 ore 15
Gladiator – Manfredonia 0-0 ore 16
Real Normanna – Melfi 0-0 ore 16
Turris – Martina 0-0 ore 16
Virtus Francavilla – Palmese 0-0 ore 16
Nardò – Bisceglie 0-0 ore 16.30
Nocerina – Ebolitana 0-0 ore 17
F. Andria – Gravina 0-0 ore 18
Classifica
Fidelis Andria 1
Gravina 1
Turris 1
Martina 1
Francavilla 1
Ischia 1
Gladiator 1
Manfredonia 1
Nardò 1
Bisceglie 1
Nocerina 1
Ebolitana 1
Real Normanna 1
Melfi 1
Real Forio 1
Brindisi 1
Virtus Francavilla 1
Palmese 1
Seconda giornata A 13/09/2026
Bisceglie – Francavilla
Brindisi – F. Andria
Ebolitana – Nardò
Gravina – Gladiator
Ischia – Real Normanna
Manfredonia – Nocerina
Martina – Real Forio
Melfi – Virtus Francavilla
Palmese – Turris