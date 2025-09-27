Verissimo ospiti sabato 27 e domenica 28 settembre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sabato 27 e domenica 28 settembre su Canale 5 a Verissimo ci saranno: Mattia Furlani, Katia Ricciarelli e altri ospiti. Oggi, Sabato alle ore 16.30: Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, condurranno, sabato 27 settembre, in prime time su Canale 5, la nuova edizione di Tú sí que vales.

Verissimo ospiterà, per parlare delle loro recenti nozze, celebrate dopo 28 anni d’amore, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli

Maria Giovanna Elmi e Ascanio Pacelli, che dal 29 settembre prenderà parte di un programma composto da tre ex gieffini storici. La loro scelta è dovuta al commento di quanto accadrà nel reality condotto da Simona Ventura.

Mercedesz Henger, che sta attendendo il primo bebè, e la nuova fase di vita di Raimondo Todaro, porteranno gioia al programma.

Domenica alle ore 16.00, l’appuntamento inizierà con Katia Ricciarelli

Le sue recenti dichiarazioni dopo la scomparsa di Pippo Baudo, rilasciate proprio a Verissimo qualche settimana fa risuonano ancora. Inoltre Mattia Furlani, vittorioso dell’oro nel salto in lungo, agli ultimi Mondiali di Tokyo, è già entrato nella storia dell’atletica italiana.

Sonia e Alessio saranno in studio, si tratta di una delle coppie più seguite e discusse dell’ultima edizione di Temptation Island. Iva Zanicchi e l’intensa storia di Floriana Secondi, sarà tra i super esperti che commenteranno in studio il prossimo GF.

Si parlerà della tragica vicenda di Lavinia Limido, sfregiata dall’ex marito nell’aggressione terminata con l’uccisione del padre della donna, che era intervenuto per difenderla.

Questo e molto altro è in programma a Verissimo sabato 27 e domenica 28 settembre, non mancate!







