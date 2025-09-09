Grande Fratello al via: Simona Ventura svela le novità della nuova edizione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

E’ giunto il conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello, che quest’anno sarà presentato da Simona Ventura. La conduttrice darà il via al reality show il prossimo 29 settembre in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Per l’occasione, la donna ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove ha rivelato alcune anticipazioni in merito a questa nuova edizione. La moglie di Giovanni Terzi ha affermato che la loro intenzione sarà quella di riportare il Grande Fratello alla sua vera essenza, tanto che non ci saranno: personaggi famosi, ripescaggi ma convivenza forzata, dinamiche spontanee e storie di vita capaci di emozionare il pubblico. A tal proposito dei concorrenti scelti, Supersimo ha dichiarato le seguenti parole: “Sarà un’edizione al 100% vip con gente comune, che durerà 100 giorni. Ci hanno scritto in tantissimi. Siamo andati a cercare le storie più belle, emozionanti e toccanti. Ho seguito personalmente i casting, ci sono molti giovani lavoratori. Ho scelto oltre 15 concorrenti.”

Simona Ventura ha chiesto consiglio ad Alfonso Signorini prima del Grande Fratello

Alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, Simona Ventura non ha emozionato la sua emozione per questo debuttato tanto atteso, tanto da rivelare: “Ho l’ansia di fare bene per tutto l’affetto che ho intorno a me.” La conduttrice ha poi aggiunto di non aver ancora scelto gli opinionisti che l’affiancheranno nella sua edizione nonostante alcuni abbiamo lasciato un segno nel suo cuore. Simona ha rivelato di aver sentito anche Alfonso Signorini, lo storico conduttore del Grande Fratello. La donna ha detto di aver chiesto consigli al collega sull’organizzazione delle dirette televisive. La conduttrice ha concluso, dichiarando che non ci sarà più lo spazio social mentre la modalità di voto sarà solo sms.