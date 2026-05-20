Verissimo, ospiti del 23 maggio: puntata speciale dedicata ad Amici 25 e ai suoi finalisti

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sabato 23 maggio, alle 16.30 su Canale 5, Verissimo torna con una puntata speciale dedicata ad Amici 25, il talent show che ha appena incoronato Lorenzo Salvetti come vincitore. Silvia Toffanin aprirà le porte del suo salotto televisivo ai protagonisti dell’ultima edizione, per rivivere insieme le emozioni, le sfide e i momenti più intensi di un percorso che ha appassionato milioni di spettatori. Un appuntamento che promette di unire racconto e spettacolo, con i finalisti pronti a condividere la loro esperienza dopo mesi di prove, sacrifici e sogni realizzati.

Chi saranno gli ospiti di questa puntata? Quali retroscena verranno svelati? E come hanno vissuto i ragazzi la loro avventura nel talent più seguito d’Italia? Scopriamolo insieme.

Verissimo accoglie i finalisti di Amici 25: storie, emozioni e nuovi inizi

La puntata di Verissimo del 23 maggio sarà interamente dedicata ai talenti di Amici 25, con Silvia Toffanin pronta a raccontare le loro storie con il tono empatico e raffinato che da sempre contraddistingue il programma. In studio arriveranno i finalisti delle due categorie, canto e danza, per ripercorrere insieme i momenti più significativi della loro permanenza nella scuola di Maria De Filippi.

Per la categoria danza, spazio a Nicola, Emiliano e Alessio, tre giovani ballerini che hanno conquistato il pubblico con talento e determinazione. Nicola, 23 anni, originario di Montegranaro, ha studiato alla Elmhurst Ballet School e ha calcato palcoscenici internazionali come il Ballet de Monterrey. Emiliano, 17 anni, romano, ha già partecipato a programmi come Tu sì que vales e Il cantante mascherato, oltre ad aver danzato nello spettacolo Viva la danza di Roberto Bolle. Alessio, 19 anni, di Taranto, è tornato ad Amici dopo un infortunio che lo aveva costretto a lasciare la scuola l’anno precedente, dimostrando una forza d’animo che ha commosso i telespettatori.

Sul fronte canto, invece, la puntata vedrà protagonisti Elena, Angie e Lorenzo, tre voci diverse ma accomunate da una grande passione per la musica. Elena, 20 anni, cantautrice fiorentina, ha conquistato Rudy Zerbi e il pubblico con i suoi inediti Wanda, Lolita e Ossigeno. Angie, 25 anni, milanese, già vista a Sanremo Giovani, ha portato nel programma brani intensi come Lettere al Paradiso e Signorina. E infine Lorenzo Salvetti, 18 anni, veronese, vincitore di Amici 25 e protagonista di un percorso artistico in crescita, dopo l’esperienza a X Factor e il successo dei suoi singoli Stupida vita e Prima di te e dopo.

Silvia Toffanin e i racconti dei protagonisti: il dopo Amici a Verissimo

Silvia Toffanin accompagnerà i ragazzi in un viaggio tra emozioni e ricordi, con interviste che promettono di svelare lati inediti dei finalisti. Non mancheranno momenti di commozione, filmati esclusivi e sorprese pensate per celebrare la fine di un percorso che ha segnato la loro vita. Il pubblico potrà scoprire come i giovani artisti stanno affrontando il “dopo Amici”, tra nuovi progetti, collaborazioni e sogni che iniziano a prendere forma.

Particolare attenzione sarà dedicata a Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici 25, che racconterà la sua emozione per la vittoria e i piani futuri nel mondo della musica. Silvia Toffanin, con la sua sensibilità, saprà dare spazio alle loro parole, trasformando la puntata in un racconto corale di crescita e rinascita.

La trasmissione, come sempre, unirà il tono confidenziale di Verissimo alla curiosità del pubblico televisivo, creando un ponte tra il mondo del talent e quello dell’intrattenimento pomeridiano. Un’occasione per conoscere meglio i protagonisti che hanno fatto sognare gli spettatori di Canale 5 e per scoprire cosa li aspetta ora che le luci della scuola di Amici si sono spente.

Verissimo celebra Amici 25: un sabato pomeriggio di emozioni

La puntata del 23 maggio si preannuncia come un vero evento televisivo. Verissimo e Amici 25 si incontrano per raccontare il talento, la passione e la determinazione di una generazione di giovani artisti che ha saputo conquistare il cuore del pubblico. Tra racconti personali, immagini inedite e momenti di leggerezza, Silvia Toffanin offrirà un ritratto autentico dei finalisti, mostrando il lato umano dietro il successo.

Un sabato pomeriggio che promette di emozionare, tra sorrisi, lacrime e nuove prospettive. Perché, come accade sempre a Verissimo, dietro ogni storia c’è un sogno che continua.