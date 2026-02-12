Verissimo, ospiti del 14 e 15 febbraio 2026: arrivano Helena Prestes e Javier Martinez

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il weekend di Verissimo del 14 e 15 febbraio 2026 si prepara a regalare due puntate dense di storie personali, ritorni attesi e interviste che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. Silvia Toffanin accompagnerà gli spettatori tra racconti di vita, percorsi professionali e momenti più intimi, come ormai accade da anni nel salotto di Canale 5.

L’attesa è alta sia per gli ospiti del sabato sia per quelli della domenica, con nomi che arrivano dal mondo della televisione, dello sport e dello spettacolo. Chi vedremo in studio? Quali storie verranno approfondite? E dove sarà possibile seguire le puntate del weekend? Scopriamolo insieme.

Gli ospiti di Verissimo di sabato 14 febbraio 2026

La puntata di sabato 14 febbraio 2026 è ancora in aggiornamento, ma la redazione di Verissimo sta lavorando a un cast che unisce volti noti della televisione e personaggi che negli ultimi mesi hanno conquistato il pubblico.

Come da tradizione, il sabato mantiene un ritmo più dinamico, con interviste che alternano leggerezza, emozione e momenti dedicati all’attualità dello spettacolo. Silvia Toffanin accoglierà tra gli ospiti una super mamma ci sarà infatti Melissa Satta.

Gli ospiti di Verissimo di domenica 15 febbraio 2026

La domenica di Verissimo avrà un taglio più intimo e riflessivo, con storie che toccano corde emotive diverse rispetto al sabato. Tra gli ospiti più attesi del 15 febbraio ci sono Helena Prestes e Javier Martinez, che tornano in studio per raccontare il loro primo anno d’amore.

Helena Prestes, nata a San Paolo nel 1990, ha costruito una carriera che unisce moda, televisione e sport.

Proprio nella casa del Grande Fratello ha conosciuto Javier Martinez, pallavolista argentino nato nel 1995 a Cordoba e trasferitosi da bambino in Italia.

A febbraio la coppia ha festeggiato il primo anno insieme e a Verissimo racconterà come è cambiata la loro vita, tra progetti, complicità e nuove sfide.

La puntata di domenica offrirà anche altri momenti dedicati a personaggi del panorama televisivo e musicale, con interviste che spaziano tra vita privata e carriera, mantenendo il tono più confidenziale che caratterizza la domenica di Verissimo.

Dove vedere Verissimo: diretta, repliche e streaming

Verissimo va in onda ogni weekend su Canale 5, con l’appuntamento del sabato e la puntata della domenica condotta da Silvia Toffanin.

Chi non può seguire la diretta ha a disposizione Mediaset Infinity, dove il programma è disponibile sia in streaming sia in replica.

La piattaforma permette di rivedere le interviste più emozionanti, gli speciali e i momenti che hanno fatto discutere, offrendo la possibilità di recuperare tutto in qualsiasi momento.

È possibile accedere da smartphone, tablet, smart TV o computer, così da ritrovare gli ospiti del weekend e rivivere le loro storie quando si preferisce.

Un modo semplice e immediato per non perdere nessuno dei protagonisti che animeranno il salotto di Verissimo.