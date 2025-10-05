Verissimo, Helena Prestes in lacrime per Javier Martinez: “Sei il mio porto sicuro”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a stare al centro dell’attenzione a distanza di mesi dalla fine del Grande fratello dove sono arrivati alle fasi finali. La coppia è stata ospite della puntata di ieri di Verissimo dove hanno avuto modo di aggiornare i fan e Silvia Toffanin in merito alla loro storia d’amore. Gli Helevier così si fanno chiamare in rete hanno annunciato di essere andati a convivere a Terni, dove lui è tornato a giocare a pallavolo con una squadra di A3. La coppia ha quindi rivelato alla conduttrice di aver intenzione di formare una famiglia e di sposarsi. Javier Martinez ha infatti dichiarato: “Io non voglio metterci troppo tempo, voglio essere maturo e creare una famiglia. Sogniamo il matrimonio, la proposta arriverà”.

Helena Prestes in lacrime a Verissimo: c’entra Javier Martinez

Nel corso dell’intervista a Verissimo, gli Helevier si sono lasciati andare a delle dolci dichiarazioni d’amore. Javier Martinez ha dichiarato: “Sono sempre più convinto che sei la persona giusta per me, me lo dimostri ogni giorno e te lo dimostro ogni giorno”. Parole che hanno emozionato moltissimo Helena Prestes, che tra le lacrime ha detto: “Ogni giorno mi prova che mi ama, ti amo tanto e sei un uomo stupendo. Mi sento protetta, é il mio porto sicuro”. I due sono apparsi molto complici e innamorati, tanto da lasciarsi andare a delle tenere effusioni anche davanti a Silvia Toffanin. Un’intervista seguitissima da parte dei sostenitori della coppia, che hanno mandato al primo posto delle tendenze italiane su X un hashtag a loro dedicato.