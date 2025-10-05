Javier Martinez e il momento difficile con Helena Prestes: “Ho scoperto…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes sono stati ospiti della puntata di domenica 5 ottobre di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin sui teleschermi di Canale 5. La coppia ha aggiornato la conduttrice ed i telespettatori su come sta procedendo la loro storia d’amore nata al Grande fratello. Durante la chiacchierata, entrambi hanno ammesso di aver superato un momento difficile della loro storia d’amore. Silvia Toffanin ha domandato ad Helena Prestes in merito alle voci di un presunto tradimento circolate ad inizio giugno. La risposta della modella brasiliana non si è fatta attendere, dichiarando: “Pensavo che certe cose non dovevo dirle a Javier, ho sentito il mio ex. Lo avevo detto, ma non è piaciuto. Abbiamo avuto un momento difficile”.

Javier Martinez ha perdonato Helena Prestes: le parole a Verissimo

Helena Prestes ha confermato di essersi incontrata con l’ex fidanzato e di non averlo raccontato all’attuale compagno nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo. Silvia Toffanin, a questo punto, ha dato parola a Javier Martinez, che non è voluto entrare molto nei particolari della situazione, dimostrando di aver sofferto molto in quel periodo. Il pallavolista del Terni Volley Academy ha dichiarato le seguenti parole: “Non voglio tornare a quel periodo, è stato un momento brutto. Me ne sono fatto una ragione, ho scoperto di saper perdonare. Non voglio essere presuntuoso ma mi faccio i complimenti perché ho capito che l’amore vince su tutto”. Oggi, gli Helevier sembrano aver messo una pietra sola al passato, desiderosi di crearsi una famiglia e un futuro felice insieme.