Verissimo, gli ospiti della puntata del 23 maggio 2025

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Grande attesa per lo speciale di Verissimo in onda il 23 maggio su Canale 5. La puntata sarà dedicata ad Amici di Maria De Filippi. Silvia Toffanin accoglierà in studio il vincitore Lorenzo Salvetti insieme ai finalisti dell’edizione numero 25 del talent più seguito della televisione italiana. Una puntata evento che promette emozioni, retroscena e i primi racconti dopo la finale andata in onda il 17 maggio.

Lorenzo Salvetti star a Verissimo

Al centro dello speciale ci sarà naturalmente Lorenzo Salvetti, il giovane cantante veronese che ha conquistato pubblico e televoto diventando il vincitore assoluto di Amici 2026. L’allievo di Lorella Cuccarini, già noto al pubblico per una precedente esperienza a X Factor, ha convinto durante il serale grazie agli inediti “Stupida vita” e “Dimmelo tu”, oltre a una crescita artistica costante che lo ha reso uno dei protagonisti più amati dell’edizione.

In studio arriveranno anche gli altri finalisti che hanno lasciato il segno nel programma: Alessio Di Ponzio, vincitore della categoria danza, Nicola Marchionni, Emiliano Fiasco, Elena D’Elia e Angie. Ognuno racconterà il proprio percorso all’interno della scuola di Maria De Filippi tra sacrifici, emozioni e sogni per il futuro.

Particolare attenzione sarà dedicata a Nicola Marchionni, tra i concorrenti più apprezzati di questa stagione, che durante il serale ha emozionato il pubblico con una coreografia dedicata alla madre scomparsa. Emiliano Fiasco, invece, ripercorrerà il successo ottenuto con il Premio della Critica e il Premio Unicità, mentre Angie parlerà del Premio delle Radio conquistato dopo la finale.

Secondo le anticipazioni pubblicate nelle ultime ore, la puntata speciale di Verissimo rappresenterà anche la chiusura della stagione del talk show di Silvia Toffanin. Non mancheranno filmati esclusivi, backstage e momenti inediti vissuti dai ragazzi durante i mesi trascorsi nella scuola di Amici.

L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio alle 16.30 su Canale 5, con uno speciale che punta a mantenere viva l’attenzione sui talenti usciti da Amici 25 e a raccontare i primi passi della loro carriera dopo il talent.

FONTI:

Mediaset Infinity

CANALE 10