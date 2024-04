Verissimo anticipazioni ospiti 20 e 21 aprile: Silvia Toffanin celebra la carriera de Il Volo

Silvia Toffanin tornerà con il suo Verissimo sabato 20 e domenica 21 aprile dalle ore 16:30 su Canale 5. Nel primo appuntamento del weekend la conduttrice darà spazio a molti ospiti che terranno alta l’attenzione del pubblico da casa. La donna avrà modo di intervistare la grande attrice italiana Isabella Ferrari. In questo frangente, la donna racconterà alcuni dettagli inediti della sua lunga e fortuna carriera. Inoltre, le anticipazioni di Verissimo segnalano che Roby Facchinetti giungerà in studio per promuovere la sua biografia dal titolo “Che spettacolo è la vita. La mia storia”. Per la gioia degli amanti del Grande Fratello giungeranno in studio due volti storici ancora molto seguiti dai fan. Si tratta di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli che saranno in studio insieme ai due figli. Dall’Isola dei famosi 2024 giungerà Dario Maltese mentre per il cinema ci sarà Giovanna Sannino, attrice nota al pubblico per aver interpretato il ruolo di Carmela nella fiction di Mare Fuori.

Verissimo anticipazioni: Silvia Toffanin festeggia la carriera de Il Volo

Le anticipazioni di Verissimo riguardanti la puntata di domenica 21 aprile rivelano che Silvia Toffanin celebrerà i 15 anni di carriera de Il Volo. Per l’occasione, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone giungeranno in studio per promuovere il loro evento che sarà prossimamente trasmesso su Canale 5 direttamente dall’arena di Verona. Silvia inoltre intervisterà Federica Pellegrini insieme al marito Matteo Giunta per parlare della loro recente maternità. Ospite musicale Iva Zanicchi, la quale parlerà della sua carriera e della salute del marito che l’ha fatta molto preoccupare negli ultimi tempi. Da Terra amara arriverà Yeliz Dogramacilar, l’attrice che presta il volto a Fusun nella soap opera. Infine Maria Teresa e Alessandro arriveranno dal salotto di Uomini e Donne allo studio di Silvia Toffanin per concedere un’intervista.