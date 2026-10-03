Verissimo, anticipazioni 3 ottobre: tra gli ospiti Milo Infante

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Verissimo torna oggi, sabato 3 ottobre 2026, con un nuovo appuntamento ricco di ospiti su Canale 5.

Silvia Toffanin aprirà il suo salotto alle 16.30 con protagonisti provenienti dalla musica, dalla televisione e dalle fiction e tra le presenze più attese c’è Anna Tatangelo, che sta vivendo una nuova fase della sua vita dopo la nascita della piccola Beatrice.

La cantante questa volta arriverà a Verissimo insieme al suo primogenito Andrea, che presenterà al pubblico della trasmissione. Grande curiosità anche per Milo Infante, pronto a sedersi per la prima volta nello studio di Silvia Toffanin; il giornalista sarà protagonista di un’intervista ritratto tra carriera televisiva e aspetti più personali della sua storia.



Nella puntata di oggi ci sarà anche Simone Annicchiarico, reduce dalla recente squalifica dal Grande Fratello Vip.

Spazio inoltre a Soraya Sabetta, tra le protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, ma le sorprese non finiscono qui: per gli appassionati delle serie turche arriverà invece Berk Oktay, interprete di Çağatay in Forbidden Fruit.

Un sabato particolarmente affollato per Verissimo, che precederà un appuntamento domenicale dedicato anche al caso Garlasco.

Anna Tatangelo presenta Andrea, prima volta a Verissimo per Milo Infante

Uno dei momenti centrali della puntata sarà dunque l’intervista ad Anna Tatangelo, l’artista è diventata mamma per la seconda volta nel gennaio 2026, quando è nata la piccola Beatrice. La bambina è nata dalla relazione della cantante con il compagno Giacomo Buttaroni, la stessa Tatangelo aveva annunciato la seconda gravidanza nel giugno 2025, condividendo pubblicamente la propria felicità. Oggi, però, nello studio di Silvia Toffanin ci sarà spazio soprattutto per il rapporto con il primogenito Andrea, nato nel 2010 dalla lunga relazione tra lei e Gigi D’Alessio. Altra presenza particolarmente interessante è quella di Milo Infante.

Per il giornalista si tratta infatti della prima volta nel programma condotto da Silvia Toffanin.

Infante sarà protagonista di una vera e propria intervista ritratto dedicata alla sua vita e alla sua carriera. Noi amanti della TV italiana sappiamo bene che il giornalista è attualmente uno dei volti di Retequattro, dove conduce Ore 11 e Verità nascoste.

Nel corso del pomeriggio toccherà poi a Simone Annicchiarico raccontare il proprio percorso personale e professionale. La sua presenza arriva dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip, destinata inevitabilmente a entrare nel racconto dell’ultimo periodo. Silvia Toffanin intervisterà anche Soraya Sabetta, volto dell’ultima edizione di Temptation Island; la sua partecipazione sarà legata anche alla storia sentimentale vissuta con Cristian.

Completa il gruppo degli ospiti Berk Oktay, attore turco ormai conosciuto anche dal pubblico italiano.

Oktay interpreta Çağatay nella soap Forbidden Fruit, diventata uno degli appuntamenti della programmazione di Canale 5.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata del 3 ottobre?

Le anticipazioni diffuse nelle ultime ore confermano quindi una puntata costruita soprattutto intorno ai racconti personali dei protagonisti. I riflettori saranno inevitabilmente puntati sull’inedita presenza di Anna Tatangelo accanto ad Andrea e sul debutto di Milo Infante nel programma.

L’appuntamento con Verissimo è fissato per oggi, sabato 3 ottobre, alle 16.30 su Canale 5, con la possibilità di seguire la trasmissione anche attraverso Mediaset Infinity.

Fonte: Facebook

FONTI:

Mediaset Infinity

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