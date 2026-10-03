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Meteo, clima tardo estivo fino a metà della prossima settimana
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Meteo, clima tardo estivo fino a metà della prossima settimana
Gli ultimi aggiornamenti dei modelli di previsione confermano che la situazione meteorologica sull’Italia non è destinata a cambiare neanche nella prima parte della prossima settimana.
Lo scrive Meteo.it
Previsto per l’Italia l’insistenza di un tempo sostanzialmente stabile ed asciutto associato a una massa d’aria ancora relativamente calda per il periodo che manterrà un clima tipico di fine estate/inizio settembre.
Questa situazione potrebbe interrompersi nella seconda parte della settimana: si profila infatti l’ipotesi che da giovedì 8 un fronte nord-atlantico possa fare il suo ingresso nel Mediterraneo con formazione di una circolazione ciclonica a ridosso del nostro Paese.