Verdi Manfredonia: “Chiariamo la situazione del verde pubblico. Malafede sui social”

Giusto per chiarire la situazione del verde pubblico cittadino vogliamo ricordare che la sig.ra commissaria Grandolfo che lo scorso anno ha approvato il bilancio 2024, ha messo appena 35.000 per la manutenzione del verde e la squadra del verde lavorava per 12 ore (2 giorni) a settimana.

Con queste forze (economiche e di personale) non si poteva fare quasi nulla. Dopo la morte dei due concittadini in villa il 30 agosto abbiamo recuperato 150.000 euro con una variazione di bilancio per fare una serie di potature ed abbattimenti necessari ed urgenti.

Ora il 3 marzo abbiamo approvato il bilancio 2025 con cui abbiamo stanziato ben 350.000 euro per il verde e portato le ore della squadra di manutenzione a 18 a settimana. Con queste forze (economiche e di personale) dai primi di aprile sono iniziati una serie di appalti esterni e la nostra squadra sta lavorando 3 giorni a settimana.

Ora ci vuole il tempo tecnico necessario per effettuare tutte le lavorazioni preventivate e ripristinare la normalità.

Certo ci sta sempre il soggetto analfabeta funzionale della politica o forse in malafede che posta continuamente foto della Foresta Amazzonica sotto casa, ma si sa, i “social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli” (Umberto Eco).

Invece nessuno di noi sta pubblicando foto di ogni intervento eseguito proprio perché sono solo interventi ordinari partiti solo dopo l’approvazione del bilancio e degli adempimenti burocratici successivi.

Aspettiamo, invece, di poter vedere interventi di miglioramento del verde pubblico e soprattutto l’approvazione del piano del verde.

Su questi temi saremo attenti supervisori dell’attività amministrativa e proporremo soluzioni migliorative sia per la gestione ordinaria che straordinaria del verde pubblico

Europa Verde – Verdi di Manfredonia