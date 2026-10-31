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Verdi Manfredonia: “Avv. Michela D’Onofrio nostro nome per l’Anna Rizzi”

A differenza della nostra abitudine di non volere posizioni di governo in città, abbiamo scelto di dare un nostro nominativo quale componente del consiglio di amministrazione dell’ASP SPRAR Anna Rizzi.

Lo abbiamo fatto per controllare e dare l’indirizzo alla gestione della più antica RSA di Manfredonia, con un patrimonio immobiliare importante.



Come Europa Verde – AVS, abbiamo al centro i temi della giustizia sociale e ambientale per cui ci siamo esposti, più volte in tutta la provincia, contro quelle strutture che non garantiscono la dignità degli anziani, anche con denunce penali e civili assumendocene tutte le responsabilità.



L’Anna Rizzi, dopo un lungo periodo di commissariamento, ha bisogno di ripartire basandosi su alcune parole chiave di cui la “nostra” candidata avv. Michela D’Onofrio, si farà garante: DINAMISMO, CONCRETEZZA, TRASPARENZA, LUNGIMIRANZA, IDENTITÀ.



Come Europa Verde formuliamo all’avvocata Michela D’Onofrio i migliori auguri di proficuo lavoro come consigliera di amministrazione della dell’ASP S.M.A.R. ANNA RIZZI.

Innocenza Starace e Alfredo De Luca

coportavoce di Europa Verde di Manfredonia.