Venus Williams sposerà Andrea Preti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Venus Williams, a 45 anni, sorprende ancora il mondo dello sport superando il primo turno del WTA Washington 2025. Dopo il match, la tennista ha confermato ufficialmente le sue nozze con il modello italiano Andrea Preti, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e ex fidanzato di Claudia Gerini. Con entusiasmo, Venus si riferisce a lui come “fiancé”, chiarendo che la proposta di matrimonio è arrivata e lei ha accettato.

Venus Williams parla di Andrea Preti

Durante un’intervista, Venus ha raccontato quanto Andrea le abbia dato supporto in questo difficile ritorno alle competizioni, sottolineando il suo ruolo di incoraggiatore e il fatto che non l’aveva mai vista giocare dal vivo. La coppia si frequenta da circa un anno, dopo essere stata vista insieme durante una vacanza in Costiera Amalfitana nel luglio 2024 e aver condiviso momenti sui social, tra cui un viaggio ai Caraibi.

Preti, classe 1987, ha avuto relazioni con Claudia Gerini e Susanna Giovanardi, e ha partecipato a vari reality e progetti cinematografici. Ora, il suo legame con Venus Williams si consolida come una delle notizie più interessanti di questa stagione, segnando un nuovo capitolo di felicità e amore per i due.