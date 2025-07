Isola, Mario Adinolfi: “Due naufraghe mi hanno sfottuto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A qualche settimana dalla fine de L’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi torna a far parlare di sé. Nonostante il secondo posto ottenuto dietro all’amica Cristina Plevani, l’esperienza nel reality non sembra avergli lasciato solo ricordi positivi. In un recente video condiviso online, Adinolfi ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, mostrando alcune clip in cui è stato preso di mira da altri concorrenti. In particolare, ha rivolto critiche a due naufraghe, colpevoli – a suo dire – di averlo deriso durante l’avventura. Pur dichiarando di non provare rancore, il giornalista ha ammesso di essere rimasto deluso da certi atteggiamenti, che ha comunque voluto rendere pubblici. Allo stesso tempo, ha colto l’occasione per ringraziare due compagne di viaggio che, al contrario, gli sono state vicine e solidali nei momenti più duri di questa prova così impegnativa.

Isola: l’accusa di Adinolfi a due naufraghe

Di recente, Mario Adinolfi è tornato a parlare della sua esperienza all’Isola dei Famosi, pubblicando un breve video su Instagram. Nelle immagini si rivive uno dei momenti più complicati del reality: una notte segnata da forti raffiche di vento, durante la quale Adinolfi ha dovuto fare i conti con condizioni tutt’altro che semplici. Nonostante tutto, le ex naufraghe Chiara Balestrieri e Teresanna Pugliese hanno ironizzato circa la condizione del povero Mario, il quale ha fatto sapere: “Qualsiasi persona incontri in questi giorni mi chiede incuriosita come vivessi sull’Isola, se avessi aiuti esterni. Se si toglie la cura di alcune ragazze gentili (Alessia e Cristina su tutte), la mia vita quotidiana era letteralmente inimmaginabile nella sua durezza. Cristiana Di Stefano ha isolato due minutini molto esemplificativi e me li ha inviati piangendo per i toni irridenti di alcuni colleghi naufraghi. Non provo alcun rancore, è naturale e persino giusto essere sfottuti per ciò che non si è in grado di fare. E l’idea che potessi essere tirato su dal vento come accade nel kite surf (è quello lo sport a cui alludevi, Chiara) è insieme comica e suggestiva. Sappiate solo che vivere per due mesi in quelle condizioni è stato devastante ma mi ha fatto bene. Molto bene. L’Isola cura“. Alla fine, Adinolfi ha proposto una foto che lo ritrae con Alessai Fabiani, verso cui ha speso parole di stima: “Il sole dell’Isola? Scottava maledettamente e sulla mia gamba destra vedete l’effetto mosquitos. Piaghe. Eppure L’Isola cura (e l’Ancella anche)“. Dopo il ricovero di inizio luglio, dovuto al forte stress fisico e al drastico calo di peso seguito all’esperienza in Honduras, Mario Adinolfi ha intrapreso un nuovo percorso di cura e benessere. Al suo rientro a Roma è stato subito dimesso, ma ha continuato sotto stretta sorveglianza medica. Da metà mese, ha poi iniziato la terapia con Tirzepatide, un farmaco iniettato settimanalmente nella zona addominale per sostenere e stabilizzare il dimagrimento: Adinolfi ha dichiarato di aver ricevuto la prima dose senza particolari problemi e con grande determinazione in questo “secondo step” del suo cammino di trasformazione. Ad oggi, si trova a casa dove prosegue un regime controllato, seguendo un programma che combina dieta bilanciata, esercizio fisico regolare e il supporto farmacologico, con l’obiettivo di ritrovare stabilità fisica e mentale dopo l’avventura televisiva.