Venturino: “Gino Lisa, solidarietà ai passeggeri, ma la fase critica verrà superata”

La mia piena solidarietà va a tutti i passeggeri bloccati dai recenti voli cancellati.



Il disagio è innegabile, ma è fondamentale non perdere la fiducia nell’Aeroporto “Gino Lisa”.



Sono assolutamente convinto che da Foggia si continuerà a volare, e lo si farà anche in futuro.

L’attuale fase di criticità operativa dell’aerolinea, pur spiacevole, sarà superata. Sono fiducioso che la situazione si risolverà nel più breve tempo possibile.

Sergio Venturino – MGL

Foggia, 27 settembre 2025