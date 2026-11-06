Ventilazione meccanica: l’importanza di un buon ricambio di aria

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Trascorriamo gran parte della giornata in casa: lavoriamo, cuciniamo, dormiamo, ci rilassiamo. Spesso però non ci fermiamo a pensare a come si rinnova l’aria negli ambienti in cui viviamo. Aprire le finestre è un gesto semplice, ma non sempre è praticabile, né costante nel tempo. Per questo la ventilazione meccanica controllata centralizzata è una soluzione sempre più considerata da chi desidera garantire un flusso continuo di aria di rinnovo all’interno dell’abitazione, mantenendo il comfort degli ambienti.

Come funziona un sistema di ventilazione meccanica

Ventilare significa anche far uscire l’aria già riscaldata o raffrescata. Aprendo le finestre in pieno inverno, per esempio, si disperde parte dell’energia impiegata per climatizzare gli ambienti.

Un sistema di ventilazione meccanica controllata centralizzata, spesso indicato con la sigla VMC, rinnova l’aria in modo continuo e gestito, senza dipendere dall’apertura dei serramenti. In pratica estrae l’aria viziata da ambienti come bagni, cucine e locali di servizio, dove si concentrano umidità e odori, e immette aria nuova dall’esterno, filtrata, negli spazi di vita.

Nella VMC centralizzata un’unica unità serve l’intera abitazione. Questo permette di gestire il ricambio d’aria in modo uniforme, senza dover intervenire stanza per stanza, e di avere un unico punto di controllo del sistema.

Durante il ricambio d’aria, l’unità trasferisce parte del calore dell’aria estratta a quella nuova in ingresso, così che l’aria immessa sia più vicina alla temperatura desiderata all’interno. Il sistema è pensato per ridurre la quantità di energia che andrebbe persa durante la ventilazione, un aspetto che ha il suo peso sia in inverno sia in estate.

Nei mesi caldi può essere utile anche la funzione di bypass automatico. Quando la temperatura esterna scende, per esempio la sera, l’unità può immettere aria dall’esterno senza recuperare calore. In questo modo si può contribuire a raffrescare un’abitazione che si è scaldata durante il giorno.

Filtrazione e attenzione al comfort acustico

Un altro aspetto da considerare è la qualità dell’aria che entra in casa. I sistemi di ventilazione meccanica controllata centralizzata prevedono la filtrazione dell’aria in ingresso. Per i modelli della gamma residenziale Lossnay sono inoltre disponibili, come opzione, filtri aggiuntivi dedicati a particolato e ossidi di azoto, utili per chi abita in contesti più esposti all’inquinamento urbano. I filtri sono accessibili per le operazioni di pulizia e manutenzione periodica, che vanno programmate come per ogni sistema di ventilazione.

Anche il comfort acustico ha la sua importanza. Un impianto che lavora in continuo deve risultare discreto, soprattutto in abitazioni e appartamenti dove si cerca tranquillità, di giorno come di notte. Per questo la silenziosità è una delle caratteristiche progettuali dei sistemi Lossnay destinati all’uso residenziale.

Gestione semplice, anche da remoto

Una volta installato, un sistema di ventilazione deve essere facile da usare. Le unità Lossnay dispongono di un controllo con display LCD, che consente di visualizzare le funzioni principali e di scegliere tra diverse modalità di funzionamento, come quella normale, quella di potenziamento temporaneo o quella di spurgo dell’aria. Per alcuni modelli è disponibile anche la gestione da remoto tramite connettività Wi-Fi, comoda per chi vuole controllare il sistema anche quando non è in casa.

Alcune situazioni in cui il ricambio controllato fa la differenza

Ci sono momenti e contesti della vita domestica in cui avere un ricambio d’aria costante risulta particolarmente apprezzato:

le abitazioni molto isolate e con serramenti a tenuta , dove l’aria tende a ristagnare e l’umidità può accumularsi nelle stanze di servizio;

, dove l’aria tende a ristagnare e l’umidità può accumularsi nelle stanze di servizio; le case in cui si cucina spesso, si stende il bucato all’interno o si trascorre molto tempo, come nel caso di chi lavora da casa.

In tutti questi casi, affidare il rinnovo dell’aria a un sistema dedicato consente di non dover dipendere dalle abitudini quotidiane e dalle condizioni esterne.

Un tassello da pensare insieme al comfort della casa

La ventilazione non lavora da sola: fa parte di un insieme di soluzioni che concorrono al comfort abitativo, insieme ai sistemi di riscaldamento e di climatizzazione. Considerarla fin dalle prime fasi della scelta impiantistica permette di valutare in modo coordinato tutti gli aspetti legati al benessere in casa. Un confronto con un professionista del settore aiuta a capire quale soluzione sia più adatta alle esigenze della propria abitazione, dalle dimensioni degli spazi al numero di persone che la vivono.