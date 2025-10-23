Meteo
Venti forti sud-occidentali: allerta meteo sulla Puglia
Evento previsto
Venti:
Per il giorno 23/10/2025, tendenti a localmente forti sud-occidentali, con raffiche di burrasca sui rilievi più alti del territorio regionale.
Per il giorno 24/10/2025, da forti a burrasca dai quadranti occidentali sui rilievi più alti del territorio regionale; localmente forti sudoccidentali sul resto del territorio, tendenti ad attenuazione.
ALLERTA METEO GIALLA
Validità: dalle ore 13:00 del 23.10.2025 per le successive 25 ore