Venti forti sud-occidentali: allerta meteo sulla Puglia

Redazione23 Ottobre 2025
trees with wind photo
Photo by Khamkéo on Unsplash
Evento previsto
Venti:
Per il giorno 23/10/2025, tendenti a localmente forti sud-occidentali, con raffiche di burrasca sui rilievi più alti del territorio regionale.


Per il giorno 24/10/2025, da forti a burrasca dai quadranti occidentali sui rilievi più alti del territorio regionale; localmente forti sudoccidentali sul resto del territorio, tendenti ad attenuazione.

ALLERTA METEO GIALLA

Validità: dalle ore 13:00 del 23.10.2025 per le successive 25 ore

