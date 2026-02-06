Venerdì 6 febbraio 2026: si celebra la Giornata dei calzini spaiati

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quest’anno, venerdì 6 febbraio, torna la Giornata dei calzini spaiati, una ricorrenza nata come gioco ma che porta con sé un significato profondo. Non è una semplice moda passeggera, ma un’iniziativa educativa che punta a sensibilizzare bambini e ragazzi sull’autismo e a trasmettere un messaggio chiaro e importante: accogliere e rispettare le differenze. Partecipare è davvero semplice: basta indossare due calzini diversi tra loro, meglio se dai colori vivaci o dai motivi discordanti, e condividere la propria foto sui social per mostrare solidarietà e creatività.

Il senso della Giornata dei calzini spaiati – Diversi, unici e preziosi tutti quanti.

L’idea è nata in una scuola elementare di Terzo di Aquileia, in Friuli, grazie all’iniziativa dell’insegnante Sabrina, che ha voluto trasformare un gesto semplice in un’occasione educativa. La diversità non è solo accettabile, ma è un valore: riconoscerla e celebrarla aiuta chi si sente escluso o incompreso a sentirsi parte di un gruppo e a scoprire la propria unicità.

Oltre alle attività nelle scuole, la giornata è stata festeggiata anche al palazzetto dello sport di Riccò del Golfo, nell’ambito del progetto Social Football promosso dalla FIGC. L’iniziativa mira a diffondere valori come inclusione, rispetto reciproco, uguaglianza e accoglienza, non solo tra i più giovani, ma in tutta la comunità. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto cimentarsi in attività creative e laboratori che stimolano la riflessione sulla diversità come ricchezza, e non come barriera.

La Giornata dei calzini spaiati è quindi molto più di un semplice gesto divertente: è un’occasione concreta per insegnare tolleranza, empatia e valorizzazione delle differenze. Indossare calzini spaiati diventa così un piccolo, ma potente, simbolo di accoglienza e rispetto, capace di unire grandi e piccoli in un messaggio universale: ognuno è unico e importante.