Venerdì 13 febbraio “Dalla violenza ai negoziati – un’alternativa alla guerra”

“Dalla violenza ai negoziati – un’alternativa alla guerra”

Presso l’auditorium di Palazzo dei Celestini, si terrà un incontro di grande rilievo sociale e civile.

Un momento di riflessione dedicato al valore della pace, al dialogo tra i popoli e alla ricerca di alternative concrete alla violenza della guerra.

Monsignor Franco Moscone ed il giornalista Paolo Di Giannantonio approfondiranno i temi del convegno dal titolo:

Un confronto aperto sul significato della responsabilità, della solidarietà e della costruzione di un futuro fondato sulla convivenza.

L’evento sarà introdotto dai saluti istituzionali di Maria Teresa Valente, Assessore al Welfare del Comune di Manfredonia, e sarà moderato dall’avvocato Donatella Perna.

Manfredonia – Auditorium Palazzo dei Celestini

Venerdì 13 febbraio

