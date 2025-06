[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Veglia Diocesana Giubilare di Pentecoste al Santuario dell’Incoronata

VEGLIA DIOCESANA GIUBILARE DI PENTECOSTE

“Il giorno di Pentecoste, gli Apostoli ricevettero il dono dello Spirito Santo e «cominciarono a

parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi» (Atti 2,4).

Il dono delle lingue del Cenacolo è un incoraggiamento a superare il dramma delle divisioni e

a adoperarsi per la comunione. In un momento storico contrassegnato da guerre e discordie,

dai Vescovi, pertanto, è giunto il suggerimento a celebrare la Veglia di Pentecoste per

implorare da Dio il dono di una pace piena e a ricucire i vincoli di fraternità tra le nazioni.



(Dal comunicato del Consiglio Permanente della Cei del 27 maggio 2025)

L’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, aderendo all’invito per la preghiera per la pace da parte del

Santo Padre Leone XIV e dei Vescovi italiani, promuove la Veglia diocesana giubilare di

Pentecoste “per implorare da Dio il dono di una pace piena e a ricucire i vincoli di fraternità

tra le nazioni”.



S. Ecc. Mons. Giorgio Ferretti invita tutti i presbiteri e i diaconi, le comunità parrocchiali, i

gruppi, i movimenti e le associazioni, particolarmente i giovani dell’arcidiocesi ad unirsi alla

Veglia di Pentecoste che si terrà sabato 7 giugno presso la Basilica-Santuario “Madre di Dio

Incoronata” (Chiesa giubilare).



L’evento si svolgerà con il seguente programma

ore 20.00: Raduno presso il parcheggio esterno al Santuario (dove sarà possibile far sostare le

auto) e trasferimento presso il luogo di partenza del pellegrinaggio a piedi (strada

del bosco)

ore 20.15: Inizio del pellegrinaggio giubilare

a seguire: Veglia di preghiera sul sagrato della Basilica.



Per favorire la partecipazione dell’intera comunità diocesana a questo importante appuntamento

fortemente voluto dall’Arcivescovo, sono sospese le celebrazioni e le attività pastorali

concomitanti con questo momento liturgico.



Ufficio per le Comunicazioni Sociali

dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino