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”Vedere così tanta gente tornare a vivere il Manfredonia Calcio è una soddisfazione indescrivibile”

Sono passate circa tre ore dalla fine del match e dentro di me le emozioni corrono ancora fortissime, come i miei fantastici ragazzi del Manfredonia Calcio 1932.

Sentire il boato del “Miramare”, vedere quegli occhi lucidi e percepire quell’adrenalina pura scorrere sotto la pelle: questo è il calcio che amo e il senso di questo progetto. Il 3-1 contro la quotatissima Paganese non è solo un punteggio fondamentale per centrare l’obiettivo stagionale, è il ruggito di un’intera città che si sta ritrovando coesa e sta tornando a sognare con il calcio.

La mia gratitudine oggi è immensa. Vedere così tanta gente tornare a vivere il Manfredonia Calcio è una soddisfazione indescrivibile. Non sono solo i nostri instancabili tifosi, ma cittadini, famiglie e appassionati di ogni età che si stanno riavvicinando ed identificando nei colori e nei valori biancocelesti.

È il segno tangibile che il nostro modello sportivo e societario sta funzionando e inizia ad attirare l’attenzione e il rispetto anche dall’esterno.

Il mio GRAZIE più profondo va allo staff tecnico e dirigenziale per la visione e il lavoro quotidiano instancabile dietro le quinte, alla squadra per aver lottato su ogni pallone con il cuore e con la testa e a tutti gli amici sponsor che sono al mio fianco in questo meraviglioso percorso.

Il messaggio oggi è chiaro più che mai: si vince uniti, tutt’insieme. Continuiamo a costruire questo sogno, un passo alla volta, una battaglia alla volta.

Forza Manfredonia, sempre!

Ing. Gianni Rotice

Patron Manfredonia Calcio 1932